Ci sono tre precedenti con le italiane che non lasciano dormire sonni tranquilli all'Inter. Lo Young Boys, in casa, nella sua storia ha battuto Napoli e Juve e, nel 2021, ha pareggiato con l'Atalanta.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, ci sarà da adeguarsi al sintetico del Wankdorf Stadion: un dettaglio importante al quale prestare molta attenzione. Proprio per questo, i campioni d’Italia hanno cambiato i programmi, arrivando ieri in Svizzera per allenarsi e testare il campo artificiale.

Più che il tema degli infortuni, quello che cambia realmente per i giocatori è il rimbalzo del pallone e la gestione delle giocate in velocità e in profondità, perché la palla scorre molto più veloce rispetto a come fa su un campo in erba naturale - spiega la rosea -. Da queste parti hanno perso diverse grandi squadre, non solo Juventus e Napoli. "Sembra quasi il “cimitero di campioni” di Wimbledon, lo storico campo numero 2 (oggi numero 3) del torneo di tennis dove cadono spesso le teste di serie. Solo che lì, in Inghilterra, il motivo è misterioso. Qui a Berna, no".