Il decalogo di Simone Inzaghi per arrivare allo scudetto. Secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro avrebbe dieci regole da far rispettare per chiudere il campionato da primo in classifica e raggiungere il tricolore bis.

1 - Evitare i cali come spiegato un po' da tutti i protagonisti nerazzurri e, in particolare, da Lautaro dopo il Bayern.

2 - Sfruttare il vantaggio temporale considerando che l'Inter spesso in questo finale giocherà prima del Napoli.

3 - Allenare la testa: l'aspetto psicologico diventa preminente anche rispetto a quello fisico.

4 - Mantenere il ritmo. L'Inter ormai è abituata a giocare ogni 72 ore e questo può diventare un vantaggio.

5 - Ottenere il massimo da tutti. Le seconde linee diventano fondamentali.

6 - Far valere l’esperienza, considerando l'età media alta della squadra: non per forza è uno svantaggio.

7 - Sfruttare il fattore San Siro: 4 volte su 7 da qui alla fine i nerazzurri giocheranno in casa.

8 - Gestire le forze. Il turnover ha condotto l’Inter fino a qui e così bisogna proseguire.

9 - Studiare la vittoria. Decisive le sedute video tra un match e l'altro.

10 - Alimentare la fame di storia. La grande voglia di ottenere la seconda stella fu decisiva un anno fa: adesso lo stesso può valere con il sogno Triplete.