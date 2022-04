"Qua si parla tanto e questo a me non piace perché io ho sempre dato il massimo per l’Inter". Le parole di Lautaro Martinez nel post partita di Spezia-Inter trovano spazio oggi tra le pagine de La Gazzetta dello Sport. Ieri il Toro aveva iniziato la serata con una inattesa panchina diventata meno amara grazia ad un gol e un assist.