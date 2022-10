Le buone notizie in casa Inter arrivano dall’infermeria, ma se andranno valutate le condizioni di Denzel Dumfries. "Una serata sfortunata per l’esterno olandese, che ha prima rischiato di saltare il match per una forte botta rimediata durante il riscaldamento, e poi è stato sostituito per un altro forte pestone nel finale. Momenti di apprensione in entrambi i casi, ma i segnali non sembrano preoccupare. Inzaghi sorride", assicura oggi La Gazzetta dello Sport.