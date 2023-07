Caso Eto'o deflagrato totalmente come riporta la Gazzetta dello Sport. "Dopo i sospetti di aver pilotato una promozione nella massima divisione di un club, il Victoria United di Limbè, per favorire un amico, con tanto di intercettazioni telefoniche a sostegno, è stato reso noto un esposto alla Fifa con accuse per l’ex interista di corruzione, abuso di potere, incitamento all’odio e alla violenza, minacce fisiche e psicologiche, diffusione di notizie false e manipolazione dei risultati di alcune partite. «Va sanzionato per aver violato il codice etico Fifa» - si legge -. L’esposto mandato a Zurigo è opera della Njalla Quan Sports Academy, una società che porta il nome del suo fondatore (ex vicepresidente federale) e il cui figlio da tempo è un grande nemico e accusatore dell’ex interista.

La squadra che milita nel campionato equivalente alla nostra Serie C, sta giocando i playoff e nell’andata della sfida con il Kuymbo Strikers ha avuto cinque espulsi, tre sul campo e due fra i panchinari, e tre rigori contro. Il designatore degli arbitri della zona, invitato ad assistere alla partita per assicurarne la regolarità, non è arrivato allo stadio per un misterioso guasto all’auto". Eto'o rischia 5 anni di interdizione.