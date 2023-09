"Non è solo l’onda lunga dell’entusiasmante finale dell’ultima stagione, ma piuttosto una consapevolezza ritrovata, una convinzione diversa. L’Inter capolista è tornata grande prima di tutto nella testa dei suoi giocatori, perché una finale di Champions aiuta a pensare in grande, a credere di più in quello che si fa. E oggi Lautaro e compagni hanno assorbito totalmente le delusioni del passato, sfruttando quei momenti no per continuare il cammino di crescita, umana e professionale". Questo quanto sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport circa lo sprint nerazzurro di queste prime battute di stagione.

L'obiettivo è chiaro: seconda stella. E la rivoluzione estiva pare già metabolizzata. "Da Lautaro a Barella, passando per Bastoni, Dimarco, Calhanoglu, Dumfries, Darmian: c’erano tutti sotto la Nord due anni fa, a chiedere scusa per l’occasione sprecata e a stringere un patto con i tifosi. Un patto che lo scorso anno per mesi era stato tradito ma che poi – grazie all’entusiasmante campagna europea – è diventato ancora più solido", si legge.