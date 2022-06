Mentre il suo entourage tratta i dettagli per l'accordo con l'Inter, Paulo Dybala si rilassa al mare di Miami con la compagna Oriana Sabatini. "La fase di scarico completo durerà una settimana, poi Dybala comincerà a rimettersi in moto, in attesa di novità definitive dall’Italia e dal suo entourage - spiega la Gazzetta dello Sport -. Paulo già la scorsa estate si era affidato a un preparatore atletico personale, con l’intento di presentarsi tirato a lucido al via della nuova stagione. Lo scorso anno Paulo aveva scelto di farsi seguire da Set Minther, noto preparatore del team “The Foot Doctor”, che ha lavorato spesso anche con gli atleti di football. Probabile che la storia si ripeta anche a partire dalla prossima settimana". Dopo una stagione difficile, la Joya intende farsi trovare tirato a lucido dalla sua nuova squadra e dimenticare in fretta l'addio alla Juventus. "L’Inter lo aspetta, e lo attende anche la sua casa milanese, acquistata tanti anni fa insieme alla mamma come investimento, ma che ora porta via un sorriso, visto che si trova proprio a pochi passi dalla nuova sede nerazzurra", sottolinea la rosea.