La Gazzetta dello Sport oggi dedica ampio spazio alle due ali nerazzurre, Dumfries e Perisic, armi affilatissime a disposizione di Inzaghi e fattori chiave per la corsa al titolo. Sull'olandese: "Di lui si narra che abbia un carattere spassoso, ben oltre una naturale riservatezza olandese: quel broncio è solo una posa, ama divertirsi pian piano che scopre la lingua italiana. In campo, invece, sta riuscendo in un’impresa: silenziare le tante vedove di Hakimi". E se l'ex PSV è una piacevole scoperta, il croato è una granitica certezza: "Da quando è tornato dal prestito al Bayern, l’Inter ha scoperto di avere in casa una macchina efficiente e performante. Al momento è uno dei 9 centrocampisti in A con almeno cinque assist e altrettanti gol. E solo Candreva (esagerato con 204) ha effettuato più cross dei suoi 132. A guardare i freddi numeri, il rinnovo non dovrebbe essere in discussione, ma di mezzo ci sono i nuovi parametri nerazzurri sugli stipendi: non sono ammesse deroghe per un 34enne".