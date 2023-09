Ancora tutto esaurito. Anche contro la Fiorentina, si rinnova la dolce abitudine del popolo nerazzurro che riempirà San Siro in ogni ordine di posto. "Non solo il derby del 16 settembre. Lautaro e compagni avranno la migliore cornice possibile anche domenica contro la Fiorentina: sarà tutto esaurito, neppure un biglietto ancora in vendita", conferma la Gazzetta dello Sport.