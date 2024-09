Finora ci sono stati tre giocatori nell'Inter che in campionato sono sempre partiti dall'inizio: Dimarco, Thuram e Mkhitaryan. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, i tre pilastri dello scudetto sono stati fin qui intoccabili, ma ben presto le rotazioni potranno riguardare anche loro.

Secondo la rosea, infatti, Inzaghi deve fare i conti con un calendario sempre più impegnativo, valutando quindi quando e come far tirare il fiato anche ai tre ormai ex intoccabili. Il tecnico ha già dimostrato di voler sterzare rispetto al passato: l’Inter non è più un blocco di titolarissimi che lasciano le briciole a chi sta in panchina. In particolare l'armeno, apparso in un momento di appannamento, potrebbe andare verso un dosaggio pià accorto in questa stagione, merito anche del mercato che ha portato a Milano un certo Zielinski. Ma da tenere in considerazione anche la fatica che si è intravista per Thuram e Dimarco.