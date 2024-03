A spingere l'Inter è stata ancora una volta lo zoccolo duro azzurro: assist di Bastoni e gol di Darmian. Un antieroe, come lo definisce La Gazzetta dello Sport. La mossa di portarlo a sinistra, a Madrid, era stata una delle più criticate di Inzaghi perché aveva fatto arretrare il baricentro della squadra, si legge sul quotidiano, ma ieri l'italiano è stato il migliore in campo a prescindere dallo sfortunato contrasto che ha portato all'1-1.

A uno così non rinunci mai, non lo faceva Conte e non lo fa Inzaghi, da scudetto a scudetto. E infatti è uno dei pochi rimasti nelle quattro stagioni che portano da un trionfo a quello (probabile) della prossima primavera.