Le vittorie di Inter, Juve e Atalanta, con i club italiani finora capaci di conquistare il 50% dei punti a disposizione, unite alle sconfitte per certi versi clamorose di Real, Atletico e Bayern danno motivo di pensare in grande in questa nuova Champions League.

La classifica generale è buona - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. La Juve è nel gruppo delle prime a punteggio pieno, lanciata verso la qualificazione diretta agli ottavi, riservata alle prime otto. Inter e Atalanta sono due gradini sotto, a quota quattro, con identiche ambizioni, e si sono già lasciati alle spalle gli scogli inglesi, con i pareggi contro Manchester City e Arsenal alla prima giornata. In due turni, le cinque italiane si sono prese 15 dei 30 punti disponibili: 6 la Juve, 4 l’Inter e l’Atalanta, uno il Bologna. La metà precisa, il 50 per cento. Ha deluso il Milan, penalizzato da un calendario subito tortuoso, tra Liverpool e Bayer.

Il dato è chiaro: il calcio italiano è tornato competitivo dopo anni di buio pesto. E non è una novità, considerando la finale di Champions di due anni fa dei nerazzurri, quelle di Europa League (Inter, Roma e Atalanta) e di Conference (Roma e Fiorentina due volte).

L’Italia non vince la Champions dal 2010, con l’Inter, che è anche l’ultima finalista italiana, battuta dal Manchester City nel 2023 a Istanbul. Nel mezzo, le finali perse dalla Juve di Allegri, contro Barcellona e Real Madrid. Ora le big d'Europa non sembrano più così inarrivabili...