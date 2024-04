La Gazzetta dello Sport è sicura: nell'Inter di oggi ci sono tre giocatori che sentono più di altri il derby di lunedì che potrebbe regalare la seconda stella ai nerazzurri. Si tratta dell'ex di lusso Calhanoglu, ma anche degli interisti di fede come Barella e Dimarco.

Partendo da Calha, secondo la rosea chi gli è vicino in questa settimana descrive il turco "come un vulcano pronto ad esplodere, tanto che Inzaghi in allenamento ha quasi dovuto frenarlo", si legge. Dopo il gol nel derby d'andata e gli insulti ricevuti nella festa scudetto rossonera, ora Hakan cerca la vendetta perfetta. E poi ci sono Barella e Dimarco: il primo, oltre al Cagliari dove ha lasciato le radici, da bambino ha sempre tifato Inter e sogna un gol nel derby che finora non è mai arrivato. Stesso discorso per l'esterno mancino, Figlio della Nord definito dal quotidiano come "un ultrà prestato al calcio": ecco perché se il suo primo scudetto arrivasse nel derby sarebbe ancora più speciale.