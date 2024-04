C'è un giocatore che probabilmente più di altri sta fremendo per l'attesa del derby di stasera: Hakan Calhanoglu, odiato ex per i milanisti e ovviamente idolatrato dai tifosi attuali.

Sono stati tanti, nella storia, quelli che hanno cambiato casacca all'interno del derby Inter-Milan, ma - come spiega la Gazzetta dello Sport - Calhanoglu è e sarà uno dei più divisivi. Perché Calhanoglu è turco e gli insulti non se li fa scivolare addosso, alle offese Calhanolgu risponde. Perché Calhanoglu al Milan si sentiva un incompreso, sbatacchiato tra fascia e trequarti, e Simone Inzaghi all'Inter lo ha reimpostato come regista ultra-moderno, issandolo tra i top al mondo.

Lui sa che ci sarà la solita atmosfera da corrida, ormai è abituato: in 10 derby contro il Milan, tra Serie A, Champions e coppe nazionali varie, ne ha vinti sei, pareggiati due e persi due. Un bilancio ultra-positivo. Oggi vale lo scudetto.