"Un po’ per necessità e un po’ per caso, Simone Inzaghi si è messo a scavare e lì, dove nessuno lo aspettava, ha trovato un baule pieno di monete d’oro. Un piccolo tesoro in mezzo al campo su cui costruire la risalita, tra Europa e Italia". Chiaramente il riferimento della Gazzetta dello Sport è alla reazione del tecnico piacentino all'assenza di Brozovic. Tutto sembrava portare all'inserimento in pianta stabile di Asllani, evidentemente però non ancora ritenuto maturo per sobbarcarsi una responsabilità simile. E allora l'idea vincente è stata quella di spostare Calhanoglu nel ruolo del croato, con Mkhitaryan mezzala assieme a Barella. Mossa azzeccatissima e svolta con il Barcellona.