Non solo Inter: anche il Milan, secondo la Gazzetta dello Sport, si starebbe muovendo su Gleison Bremer. Maldini e Massara vorrebbero regalare il brasiliano a Pioli dopo lo scudetto vinto, ma dall'altra parte c'è Marotta che ha lavorato da tempo sulla pista del centrale granata per portarlo ad Appiano. E il prezzo lo farà il mercato: come scrive la rosea, considerando età e rendimento, una stima realistica porta a 50 milioni di euro di valutazione del cartellino. Occhio anche al Napoli, ma anche all'estero: Bremer è finito sui radar di Tottenham, PSG, Atletico Madrid, Leicester, Everton, Newcastle, Dortmund e Bayern.