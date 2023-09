Nella giornata di ieri, il CdA dell'Inter ha approvato la proposta di bilancio 2022-23 del club con una perdita di 85 milioni: numero in forte riduzione rispetto al -140 della stagione 2021-22. La Gazzetta spiega: "A fine ottobre il bilancio stesso passerà al vaglio dell'assemblea dei soci. Il fatturato scende a quota 425 milioni, rispetto ai 439 della stagione passata. Ma il dato, come già raccontato, val letto in maniera positiva: il precedente numero era influenzato dal player trading (gli addii di Hakimi e Lukaku), quello attuale gode invece dei benefici del cammino in Champions, che ha portato complessivamente ricavi per oltre 100 milioni di euro, e dal record storico di incassi (80 milioni di euro)".

Conti a posto anche per il FFP Uefa. E, rispetto alla scorsa stagione, il nuovo bilancio beneficerà anche degli incassi da Paramount+ che ha sostituito l'insolvente Digitalbits: sono almeno 15 i milioni garantiti. "Ecco perché c'è ottimismo per un miglioramento ulteriore in prospettiva", si legge.