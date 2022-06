Non solo Lukaku e Dybala. Ieri l'Inter ha chiuso per il prestito di Raoul Bellanova dal Cagliari: mancano solo visite mediche e firma sul contratto. Accordo con il Cagliari raggiunto sulla base di 3 milioni di prestito oneroso più diritto di riscatto fra un anno a 7 milioni. Come racconta la Gazzetta dello Sport , si tratta di un accordo di 5 anni per l'esterno che percepirà 900mila euro a stagione a salire fino al 2027.

"È un’operazione paradigmatica di come si sta muovendo il club di Zhang in questo mercato - si legge sulla rosea -. Perisic, di cui numericamente Bellanova prende il posto, guadagnava poco meno di dieci milioni lordi, l’esterno ex Cagliari peserà sulla casse per meno di due. Il “risparmio” è un tesoretto che l’Inter mette altrove, leggi l’affare Lukaku. Bellanova all’Inter è un colpo per il presente e per il futuro, il secondo che va in questa direzione dopo Asllani".