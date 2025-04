Come temuto in casa Bayern, lo stop di Musiala sarà discretamente lungo. La lesione alla coscia sinistra rimediata dal talento tedesco venerdì sera contro l'Augsburg lo costringerà a uno stop di 6-8 settimane: certamente salterà la doppia sfida con l'Inter, per un ipotetico rientro per la finale di Champions il 31 maggio proprio a Monaco di Baviera.

Ma - come ricorda la Gazzetta dello Sport - non c'è solo lui ai box per il club bavarese: fuori causa di sicuro anche Upamecano, Ito, Davies e Pavlovic. A meno di guarigioni improvvise salteranno almeno l’andata Neuer e Coman, inoltre non sono in condizioni brillanti anche Goretzka e Guerreiro. Kane dopo il match vinto per 3-1 con l’Augsburg aveva del ghiaccio sul piede destro, ma è stato lui stesso a tranquillizzare l’ambiente: "Ho preso un colpo al piede, ma penso di essere ok".