La Gazzetta dello Sport pubblica oggi un sondaggio realizzato da StageUp e Ipsos che certifica il sorpasso dei tifosi dell'Inter su quelli del Milan. "4.017.500 i tifosi nerazzurri, 3.943.000 quelli rossoneri. “Nel momento in cui c’è una vittoria - spiega Giovanni Palazzi, presidente di StageUp - le persone che hanno una simpatia verso una squadra tendono a dichiararsi tifose, e questo porta a un incremento della quota. Viceversa, in presenza di un risultato negativo, la tendenza di questi simpatizzanti è di non rispondere o di scegliere un altro club. C’è un pezzo di pubblico che oscilla tra tifo e simpatia ed è più legato ai risultati o ai colpi di mercato”.

In testa sempre la Juventus con 7.897.000. Quarto il Napoli a 3.010.000,