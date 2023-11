Il match in programma stasera al Gewiss Stadium di Bergamo racchiude anche la sfida tra due coppie d'attacco che stanno trascinando Atalanta e Inter: da una parte Scamacca-Lookman (7 gol in tutto), dall'altra Lautaro e Thuram (finora 15 reti in campionato). Una partita da "avanti tutta", come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport.

Il capitano dell'Inter è il re del gol che guida la classifica dei marcatori, mentre il francese sta incidendo anche con tanti assist e reti pesanti, come quella arrivata sabato scorso contro la Roma. Per capire l'importanza del Toro basta evidenziare un dato: nell'anno solare 2023 ha realizzato il 40% dei gol interisti. E Inzaghi spera che l'argentino possa continuare il momento d'oro anche questa sera.