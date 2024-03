Francesco Acerbi alla fine ha avuto ragione. Gli avevano provato a far cambiare idea, consigliandogli una exit-strategy, ma lui ha preferito confermare in ogni sede la sua versione dei fatti anche rischiando tantissimo. Atteggiamento premiato con l'assoluzione.

Quel "ti faccio nero", riferito alla dirigenza nerazzurra e ribadita al procuratore Chiné - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - aveva strappato ironie sparse in giro per l’Italia calcistica. E invece il dispositivo del giudice Mastrandrea ha riconosciuto l'offesa, ma non di stampo razzista, avallando di fatto la versione dell'interista.

Soddisfazione e sollievo per il difensore dell'Inter e per la sua famiglia, maltrattata in maniera spregevole in questi giorni. La Gazzetta dello Sport descrive Acerbi come un ragazzo "pieno di rabbia" per quanto accaduto. Non totalmente felice nonostante l'assoluzione. E al momento non sono previste dichiarazioni ufficiali a caldo. Eppure qualche sassolino dalla scarpa potrebbe toglierselo... Durerà poco. Infatti nelle prossime ore Acerbi parlerà e puntualizzerà alcuni aspetti che non gli sono piaciuti nell’ultima settimana.

Da capire anche se l'Inter gli allungherà il contratto fino al 2026 come potrebbe fare secondo gli accordi.