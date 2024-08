La rovesciata, tentata, da Mehdi Taremi contro il Lecce ha fatto capire che l'attaccante non ha paura di tentare il gesto tecnico, nemmeno davanti a 70mila tifosi. Il Corriere della Sera sottolinea così quanto provato dall'iraniano, una media gol da uno ogni due partite e con dati importanti anche in fase difensiva (lo scorso anno in Portogallo primo per pressione esercitata sui difensori).

Le qualità di Taremi mettono anche pressione su Thuram, perché il nuovo arrivato ha le potenzialità per essere un terzo incomodo tra lui e Lautaro, come era stato all'epoca di Dzeko, Lautaro e Lukaku. Sarà una coincidenza, ma il francese è partito fortissimo...