Anche il Corriere della Sera non ha dubbi: il fatto che Milan Skriniar abbia già messo nero su bianco con il Paris Saint-Germain è vero, al di là delle presunte dichiarazioni rilasciate dal giocatore a mezzo stampa in Slovacchia e poi smentite ufficiosamente. L'ex Samp si è fatto convincere, si legge sul Corsera , anche grazie a un bonus alla firma che è (almeno) il doppio dei 6 milioni netti di ingaggio annuale proposti dall’Inter.

La questione ora non è più capire se lascerà Milano ma quando lo farà: i nerazzurri sperano ancora in un’offerta da 15-20 milioni di euro entro la scadenza del mercato di gennaio per poi fiondarsi sul sostituto. Non si tratta né Scalvini né di Becao, mentre Djalò del Lilla e Lindelof dello United non sono le uniche ipotesi.