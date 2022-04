Il Corriere della Sera affronta oggi il tema della possibile rivoluzione in seno al calcio mondiale. "Il Mondiale biennale oggi è ritenuto quasi lettera morta, ma rimane un’ottima merce di scambio in mano a Infantino per fare approvare il Mondiale per Club - si legge - La Uefa e la Conmebol (la confederazione del Sudamerica) non sono contrarie, a patto che abbia cadenza quadriennale. Andrebbe a sostituire la Confederation Cup e 32 club di tutti i continenti si sfideranno in una Coppa del Mondo. Come saranno decise le partecipanti è da stabilire. La nuova kermesse porterà un’inevitabile rivoluzione del calendario, da rivedere e adeguare. Più partite, più compressione, minori tempi di recupero, maggiori possibilità di introiti"