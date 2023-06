La vittoria di otto giorni fa sull’Atalanta ha messo Simone Inzaghi nelle condizioni di programmare al meglio la finalissima di Champions League contro il Manchester City. Con due trofei in bacheca e la qualificazione alla prossima Champions già in tasca, quelli trascorsi ad Appiano sono stati giorni e allenamenti preziosi anche per recuperare Henrikh Mkhitaryan.

"Se l’armeno è al top, non ci sono discussioni nel reparto: Barella, Calha e Mkhitarian titolari in Turchia, con Brozovic primo cambio - sentenzia il Corriere della Sera -. L’unico ballottaggio fra otto giorni, insomma, sembra essere quello fra Dzeko e Lukaku, tutt’altro che scontato".