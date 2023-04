Sono state giornate importanti per Romelu Lukaku. Prima la grazia da Gravina, poi il ritorno al gol su azione con tanto di doppietta. "Adesso che il belga si è sbloccato e che ha ripetuto la sua esultanza emulata ormai in mezzo mondo (ieri anche da Kouamé della Fiorentina), adesso che può giocare anche dopodomani contro la Juve nel ritorno della semifinale di Coppa Italia per la squalifica tolta dal presidente federale Gravina («Un passo avanti contro il razzismo» dice Lukaku), chissà che la musica non sia davvero diversa", scrive oggi il Corriere della Sera.