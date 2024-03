La Lega Serie A punta al lancio della piattaforma Serie A+ il 1° agosto, prima del via alla prossima stagione. Le emittenti DAZN e Sky, ma anche alcuni club, però, non sarebbero convinti. A creare dubbi, stando a quanto riferisce il Corriere della Sera, sarebbero il modello a pagamento della piattaforma che "rischia di incidere sul budget stanziato dai tifosi per il calcio", ma anche il fatto che "alcuni dei servizi immaginati per Serie A+ paiono in concorrenza con simili iniziative commerciali e programmi delle emittenti".

Sul fronte club, invece, le perplessità nascono dal fatto che la Lega funga da intermediario nel rapporto tra gli stessi e i loro tifosi.