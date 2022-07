Tra le tante note positive, il Corsera non può non citare un Lautaro che "si muove a meraviglia attorno al suo amico Romelu: si guardano, si trovano, si completano come ai vecchi tempi- si legge -. Quando escono i tifosi presenti all’Orogel Stadium si alzano in piedi ad applaudire. Identica scena per l’esordio stagionale di Milan Skriniar, in campo nell’ultima mezzora". Menzione anche per Onana e per il riflesso decisivo su Dembelé che sigilla il pareggio.

Ancora assente, invece, Alexis Sanchez: secondo il giornale da lunedì entreranno nel vivo i discorsi per risolvere il contratto del cileno, seguito dal Marsiglia.