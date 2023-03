Il Corriere della Sera condanna la prestazione dell'Inter contro la Juventus. "Seconda volta di fila, la terza nelle ultime 4 di campionato, che non è una corsa per i nerazzurri - si legge -. In totale sono 9 su 27, un terzo, inaccettabile per una squadra, che a agosto, puntava allo scudetto. Adesso, invece, scivola malinconicamente al terzo posto, scavalcata dalla Lazio, confermando impacci e disagi. Una squadra che fatica a accendersi, troppo nervosa (vero Barella?), poco reattiva, incapace di far traballare il muro bianconero. A parte due tiri del sardo all’inizio, non costruisce niente. Fa girare tanto il pallone, ma non trova mai il guizzo decisivo".