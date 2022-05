"Parametro zero, la moda del momento" inizia così la disamina del Corriere della Sera che evidenzia la tendenza della prossima finestra di calciomercato: "Il trasferimento arricchito dalla pretesa di bonus esorbitanti alla firma oltreché di ingaggi faraonici. Per contro, nel calcio post Covid che insegue la sostenibilità, è mutato anche l’atteggiamento dei club non più disposti a farsi strozzare dalle richieste folli dei giocatori" ne consegue un addio al 'per sempre'.