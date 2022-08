Atteso qualche cambio di formazione nell'Inter in vista della gara di stasera contro la Cremonese. Secondo il Corriere della Sera Dzeko è favorito su Correa per affiancare Martinez, mentre in mediana Asllani dovrebbe sostituire Brozovic e sulla stessa linea giocheranno Calhanoglu e Gosens per Gagliardini e Dimarco. In difesa possibile spazio per D'Ambrosio al posto di Skriniar o De Vrij, in panca tornerà Mkhitaryan.