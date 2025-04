Proseguono le notizie derivanti dalle indagini aperte sul mondo ultras nelle curve di Inter e Milan. Oggi il Corriere della Sera svela quanto accaduto nelle settimane precedenti all'omicidio di Antonio Bellocco, per mano di Andrea Beretta.

Allo stesso Beretta, si legge, sarebbe arrivata una soffiata da parte di Daniel D'Alessandro, conosciuto come "Bellebuono", soprannome preso dalla serie tv "Gomorra". "Ti convocheranno alla cascina - si legge nelle intercettazioni -. Ti offriranno un caffè avvelenato con le benzodiazepine, poi ti uccideranno. Hanno già scavato la buca. Sono andato io a prendere la calce viva per 'sciogliere' il tuo cadavere. Poi faranno sparire la tua macchina, la porteranno in Francia, a Nizza, per simulare una tua fuga".

Secondo quanto si legge, Beretta non crede alla soffiata, inizialmente. La storia finirà poi con l'omicidio di Bellocco da parte proprio di Beretta, oggi in carcere e divenuto collaboratore di giustizia.