Ieri il gruppo Inter si è imbarcato su un volo direzione Osaka, Giappone, dove i nerazzurri saranno impegnati nel Japan Tour. Durante la tournée disputeranno due amichevoli contro Al-Nassr (giovedì alle 12.30 ora italiana) e Paris Saint-Germain (il primo agosto), oltre che in una serie di attività media e marketing che coinvolgeranno tutto l’universo nerazzurro.

Come sottolinea il Corriere della Sera, nel gruppo convocato da Simone Inzaghi figurano entrambi i figli di Dejan Stankovic, Filip e Aleksandar. Il primo è portiere, ha 21 anni e ha fatto già esperienza all’estero, in Olanda nel Volendam. Aleksandar ha 17 anni e gioca come centrocampista.