Se il Monza sogna Icardi, il Milan sogna Dybala. Due argentini nei pensieri di due club lombardi, tutti e due (gli argentini) in qualche modo legati all'Inter. Finita la telenovela per i rinnovi di Maldini e Massara, l'obiettivo numero uno è il prolungamento del contratto di Ibrahimovic, salvo poi tuffarsi sulle occasioni di mercato. Il Corriere della Sera sottolinea un altro nome al quale i rossoneri prestano parecchia attenzione: trattasi di Paulo Dybala, l'argentino destinato - almeno finora - all'Inter ma che "il ciclone Lukaku ha messo in stand by". In pausa dunque - secondo il quotidiano milanese - i colloqui fra l'ex Juve e i nerazzurri, "che adesso considerano complementare, ma non prioritario, il suo innesto nella rosa".