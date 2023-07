I problemi sorti nella trattativa per Marcelo Brozovic vengono rispolverati oggi anche dal Corriere della Sera. In parole povere l'Al Nassr, avendo alzato la proposta economica al giocatore, ha diminuito la cifra destinata all’Inter dai 23 milioni inizialmente pattuiti a 13 più due di bonus. A questo si è aggiunta la 'provocazione' del croato con la richiesta di una buonuscita, rispedita al mittente.

Nella serata di ieri, però, il quadro è ancora cambiato. "Ci sono segnali di una riapertura, anche se all’Inter mantengono una comprensibile prudenza - sottolinea il Corsera -. I dirigenti dell’Al Nassr si sarebbero detti disponibili a alzare l’offerta fino a toccare quota 18 milioni. Il giocatore rinuncerebbe alla buonuscita. Le prossime ore saranno decisive. L’effetto collaterale è il mancato affondo di Marotta con il Sassuolo su Frattesi: l’ad interista aveva preventivato di chiudere ieri sera l’operazione a Rimini con l’ad degli emiliani Giovanni Carnevali".

E poi c'è anche da seguire con attenzione la situazione di André Onana, dalla cui cessione potrebbero arrivare i proventi per finanziare il mercato, con il ritorno di Romelu Lukaku in cima alla lista delle priorità. "Da oggi ogni giorno è buono per l’offerta ufficiale del Manchester United - si legge -. Si mastica amaro anche per il dietrofront di Azpilicueta che ha scelto l’Atletico Madrid per ragioni famigliari".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!