Zlatan Ibrahimovic non sarà in campo nemmeno nel derby della Madonnina, ma continua a lavorare per poter essere a disposizione il prima possibile. Secondo il Corriere della Sera l'obiettivo dello svedese è recuperare per il fine settimana successivo, venerdì 10 febbraio infatti i rossoneri affronteranno il Torino. Il 14 si giocherà l'andata degli ottavi di Champions contro il Tottenham.