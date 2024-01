Il Corriere della Sera tira le somme del girone d'andata in Serie A con i top e i flop del nostro campionato. La menzione speciale per gli allenatori va ad Allegri, all'opposto il Napoli di Mazzarri-Rudi Garcia è certamente la più grande delusione.

Tra i calciatori viene menzionato in porta Sommer, dodici partite con la porta inviolata. Il flop è Radunovic del Cagliari. Miglior difensore Buongiorno, con citazione anche per l'interista Acerbi e per Bremer. Male Spinazzola.

A centrocampo spicca Rabiot, ma vengono menzionati anche Calhanoglu e Barella, più il viola Bonaventura. Il flop è Lobotka, soprattutto dopo una stagione come quella passata. Krunic per il Milan e Felipe Anderson nella Lazio gli altri due che non hanno convinto.

Davanti l'Inter è nei top con Lautaro Martinez e nei flop con Arnautovic. Thuram spicca tra i nuovi stranieri del campionato, male invece il milanista Chukwueze.