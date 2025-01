Il pm Paolo Storari ha disposto il sequestro di un conto corrente riconducibile a Marco Ferdico, ex leader della Curva Nord, in cui sarebbero transitati oltre 400mila euro frutto di guadagni illegali. La notizia arriva dal Corriere della Sera. Il provvedimento fa parte del nuovo filone d'indagine dell'inchiesta Doppia Curva sugli affari criminali degli ultras di Inter e Milan.

Soldi che, secondo le indagini, Ferdico avrebbe trasferito in Spagna e che deriverebbero dai ricavi milionari di vendita dei biglietti e merchandising. Ferdico avrebbe avviato in Spagna (in particolare a Ibiza) attività nel mondo dell'hospitality. Si cercano sull'isola anche palazzine e appartamenti che sarebbero stati acquistati sempre dall'ex leader della Nord. Le indagini sono ancora in corso.