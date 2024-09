La sfida tra Inter e Milan stasera sarà solo in campo, non sugli spalti. La Curva Nord nerazzurra - riporta il Corriere della Sera - annuncia che stasera non ci sarà nessuna coreografia. La motivazione è legata "ai fatti d’inizio settembre a Cernusco sul Naviglio, paesone dell’hinterland milanese, che come corollario ha portato anche allo stravolgimento del gruppo dirigente", si legge.