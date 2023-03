Finita la pausa per le nazionli, ci sono una serie di giocatori che tornano ad affacciarsi in Serie A con la speranza di rimettersi in carreggiata. Il Corriere della Sera fa i nomi di De Ketelaere, Lukaku, Vlahovic, Milinkovic-Savic e Abramah. Riguardo al belga dell'Inter, secondo il Corsera "qualche colpo Romelu l’ha battuto, in fin dei conti il gol al Porto che vale la qualificazione ai quarti di Champions è suo.