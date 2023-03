Antonio Conte potrebbe salutare il Tottenham a fine stagione dopo due anni in Premier . A raccogliere le suggestioni che si moltiplicano in queste ore è il Corriere della Sera .

"Per tornare in Italia? Magari alla Juventus, magari per contribuire a un nuovo progetto di ricostruzione? La verità è che ad alimentare le voci è stato in realtà lui stesso - scrive il quotidiano - quando qualche settimana fa ha ammesso pubblicamente di sentire la nostalgia di casa, della moglie e della figlia, rimaste a vivere a Torino".