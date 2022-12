E' ancora un Lukaku in rodaggio quello che si è visto ieri a Reggio Calabria. Intanto, però, "quando viene chiamato in panchina non riesce a smettere di sorridere", come sottolinea il Corriere della Sera. Ha segnato, ha giocato 87' (doveva giocare un tempo). Una prova incoraggiante, accanto a Dzeko. "Giocheranno insieme anche giovedì prossimo, nell’amichevole con il Sassuolo. Poi si vedrà", scrive il quotidiano.