Serve un miracolo per Gleison Bremer all' Inter . E Beppe Marotta cercherà di metterlo in pratica. I conti sul tavolo, spiega il Corriere della Sera , fanno pensare che sarà la Juventus ad aggiudicarsi il brasiliano, ma gli spifferi successivi alla cena di ieri con il Torino fanno pensare che i nerazzurri non siano ancora fuori dai giochi.

"Il «patto di ferro» che ha legato l’Inter e Gleison Bremer in questi ultimi mesi non è sicuramente più così esclusivo, il ragazzo darà comunque ai nerazzurri l’ultima parola per pareggiare, o quasi, l’assegno bianconero", scrive il quotidiano. Si gioca tutto in 24-48 ore, non di più, perché il brasiliano vuole avere il giusto tempo per inserirsi nella nuova squadra e in un contesto da Champions. "Marotta cerca il «miracolo» e spera che il difensore granata abbia anche dei «rimorsi» a vestire la maglia bianconera - riporta il Corsera - Contemporaneamente il popolo nerazzurro, in caso di «sconfitta», conta almeno di evitare la cessione di Milan Skriniar, non sarà però facile, perché bisognerà comunque fare cassa in qualche modo da qui a fine mercato".