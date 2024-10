Niente Roma per Zielinski. Come conferma il Corriere dello Sport, l'elongazione alla coscia destra non conentirà al polacco di partecipare alla trasferta di Roma: l'obiettivo è almeno la panchina per lo Young Boys.

Viceversa, Inzaghi ritrova Barella, out dal derby col Milan dello scorso 22 settembre: il sardo è in ballottaggio con Frattesi per una maglia da titolare e - come si legge sul Corsport - soltanto tra oggi e domani arriveranno indicazioni più chiare dalle sedute di allenamento ad Appiano.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.