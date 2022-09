Il messaggio 'Zhang, vattene' della Curva Nord interista ha fatto il giro di Milano nelle scorse ore, esposto dai rappresentanti della parte più calda del tifo nerazzurro a Porta Nuova (il quartiere dove c’è la sede) in Duomo, sui Navigli, nei pressi della Scala, della Galleria Vittorio Emanuele, del Castello Sforzesco, dell’Arco della Pace e a City Life. La contestazione, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe anche spostarsi a San Siro, durante Inter-Roma, sabato 1° ottobre. "Possibile anche se, pur nel clima teso presente tra la curva e la squadra dopo il ko di Udine, la cosa che più conta per la Nord è la vittoria con la Roma. Prima di tutto, dunque, massimo sostegno per i colori nerazzurri, poi magari anche il resto", si legge sul quotidiano romano.