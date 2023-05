Dzeko, Darmian e Calhanoglu sono rimasti in panchina per 90 minuti e sicuramente saranno titolari domani sera in finale di Coppa Italia. Di conseguenza, panchina per Lukaku che sta provando in ogni modo a sovvertire le gerarchie di Inzaghi per l'attacco. "Dietro la preferenza per l’ex-Roma, comunque, possono esserci anche ragioni tecniche. Vero è che la squadra di Italiano è abituata ad avere la difesa molto alta e a lasciarsi campo alle spalle. Quindi, Big Rom potrebbe trovarsi decisamente a suo agio. Per sviluppare meglio la manovra, però, la regia avanzata di Dzeko resta un fattore", spiega il Corriere dello Sport. E allora Big Rom è pronto ancora una volta a rivelarsi arma letale dalla panchina.

Senza Mkhitaryan, poi, Inzaghi avrà la coperta corta in mezzo, considerando anche come Gagliardini e Asllani siano considerate alternative non di pari livello ai titolari Barella-Brozovic-Calhanoglu. In porta Handanovic: "Era già previsto il suo impiego in Coppa Italia e Onana, nel ritorno contro la Juventus, aveva giocato solo per la squalifica dello sloveno. A meno di sorprese, la sua carriera in nerazzurro è destinata a chiudersi a fine stagione: giusto, allora, regalargli l’opportunità di sollevare un trofeo da capitano", si legge.