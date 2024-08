Inzaghi prepara almeno un paio di novità di formazione in vista di Inter-Lecce di sabato al Meazza. Secondo il Corriere dello Sport, molto dipende dalla situazione della condizione fisica, apparsa non omogenea tra i titolari di Genova.

A destra, ad esempio, la situazione potrebbe essere ribaltata, con Pavard e Dumfries candidati a prendere il posto di Bisseck e Darmian. Il francese, contro il Genoa, non è nemmeno entrato, l’olandese ha disputato la seconda metà della ripresa.

In mediana c'è il gradito rientro di Zielinski che corre verso la sua prima convocazione in nerazzurro in gare ufficiali ed è possibile che Inzaghi gli riservi uno spezzone di match. Ai box restano solo De Vrij e Buchanan.