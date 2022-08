Anche il Corriere dello Sport prova a fotografare la situazione in casa Inter dopo la sconfitta con la Lazio. Il quotidiano romano evidenzia in particolare alcuni nodi da sciogliere per Inzaghi, primo fra tutti quello relativo alla condizione fisica, con i nerazzurri che hanno la tendenza ad allungarsi col sopraggiungere della stanchezza e a patire le ripartenze avversarie. Lukaku è quello che sembra più in ritardo, ma non solo: anche Brozovic, Skriniar e Barella non sono al top secondo il quotidiano romano. E non è un caso se Inzaghi, in queste prime uscite, ha centellinato sia il belga che altri titolarissimi, gente che normalmente giocherebbe 90 minuti.