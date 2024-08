Le alte temperature, la condizione fisica non ottimale e l'ottima organizzazione del Pisa. Sono queste, secondo l'analisi del Corriere delle Sport, le componenti che hanno permesso alla squadra di Pippo Inzaghi di incartare quella di Simone in una amichevole d'agosto, che come tale va considerata. Nel test contro i toscani c'è stato spazio per gli esperimenti come Barella da play affiancato da Zielinski e Mkhitaryan in un centrocampo che ha dato buoni segnali, ma è stata anche l'occasione per far mettere minuti nelle gambe ai tre nominati e ai vari Acerbi, Carlos Augusto, Bastoni, Dimarco, Darmian, Frattesi e Calhanoglu nella ripresa.

Segnali di difficoltà dall'attacco, dove senza Lautaro, Thuram e Taremi la squadra ha fatto fatica. Intanto il capitano anticiperà per sua volontà il rientro a Milano rispetto all'8 agosto.